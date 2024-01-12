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Джин Хаас объяснил, почему не пригласил Бинотто, Зафнауэра или Капито вместо Штайнера

Джин Хаас объяснил, почему не пригласил Бинотто, Зафнауэра или Капито вместо Штайнера
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Джин Хаас, владелец «Хааса», ответил на вопрос по поводу решения не приглашать в команду опытных экс-руководителей Маттиа Бинотто («Феррари»), Отмара Зафнауэра («Альпин») или Йоста Капито («Уильямс») на пост покинувшего гоночный коллектив босса Гюнтера Штайнера. Напомним, новым руководителем «Хааса» стал Аяо Комацу.

«Я руковожу «Хаасом» уже более 40 лет. Если привлекать людей со стороны, понимаешь, что им потребуется время на обучение – от шести месяцев до года. Так что лучше брать людей, которых знаешь, и даже если они не подходят идеально, по крайней мере, понимаешь, что получишь. Мне очень нравится, когда есть специалисты, которых я знаю, которые понимают повседневную работу, понимают людей. Это гораздо лучше, чем приглашать незнакомца, который может создать беспорядок», — приводит слова Хааса пресс-служба Формулы-1.

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