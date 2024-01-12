Источник: Симоне Реста вернулся в «Феррари» после ухода из «Хааса»

53-летний специалист Симоне Реста продолжит профессиональную деятельность в «Феррари». Об этом информирует официальный сайт Формулы-1. При этом сообщается, что Реста вернётся в «Скудерию», но не в команду Формулы-1.

Ранее Симоне работал в американской команде Ф-1 «Хаас» на позиции технического директора. В пресс-службе «Королевских гонок» заявили, что Реста перешёл в «Хаас» в 2021 году на правах аренды.

Ранее, согласно инсайдерской информации, говорилось, что Симоне больше не находил мотивации в «Хаасе». Сообщалось, что на решение специалиста повлиял тот факт, что команда завершила чемпионат на последнем месте в Кубке конструкторов. В 2023 году американский гоночный коллектив набрал всего 12 очков.