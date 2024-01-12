Ральф Шумахер — об увольнении Штайнера из «Хааса»: рыба всегда гниёт с головы

Бывший пилот Формулы-1 Ральф Шумахер признал правильным решение владельца «Хааса» уволить руководителя команды Гюнтера Штайнера.

«Рыба всегда гниёт с головы», — приводит слова Шумахера издание F1-Insider.

Источник сообщает также, что Шумахер считает увольнение логичным, потому что после первоначального успеха в первые годы работы в «Хаасе» Штайнер не смог добиться прогресса в дальнейшем, а результаты даже ухудшились — в минувшем сезоне команда заняла последнее место в Кубке конструкторов.

Напомним, Штайнер был уволен из-за разногласий с владельцем «Хааса». Новым руководителем команды стал японский специалист Аяо Комацу, ранее занимавший пост директора по инжинирингу.

Ранее владелец «Хааса» прокомментировал своё решение.