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Mercedes-Benz показал «танковый разворот» электрического Geländewagen на выставке CES

Mercedes-Benz показал «танковый разворот» электрического Geländewagen на выставке CES
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В рамках выставки потребительской электроники Consumer Electronics Show (CES), которая проходит в эти дни в Лас-Вегасе, компания Mercedes-Benz продемонстрировала возможности электрической версии нового Geländewagen — Mercedes-Benz EQG.

Права на видео принадлежат YOUCAR. Полностью посмотреть ролик вы можете на YouTube-канале YOUCAR.

Новинка, помимо прочего, способна выполнять так называемый «танковый разворот» — совершить оборот вокруг своей оси, оставаясь на месте. В рамках специальной презентации Mercedes-Benz вывела на улицу несколько экземпляров электромобиля, которые синхронно вращались вокруг себя.

Mercedes-EQG получит четыре электромотора, однако технические характеристики машины ещё не обнародованы. Предполагается, что запас хода автомобиля составит более 600 километров, а его стоимость — $ 150 тысяч. Официальный дебют электрического внедорожника ожидается в этом году, а в продажу он должен поступить в 2025-м.

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