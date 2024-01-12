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«Феррари» подтвердила выступления Шварцмана в WEC в зачёте гиперкаров

«Феррари» подтвердила выступления Шварцмана в WEC в зачёте гиперкаров
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Резервист команды «Феррари» россиянин Роберт Шварцман будет выступать в чемпионате мира по автогонкам на выносливость (WEC) в зачёте гиперкаров за команду AF Corse.

«Мы очень рады возможности предоставить нашим гонщикам возможность принять участие в сезоне WEC на «Ферарри» 499P под номером 83 за команду AF Corse», – приводит слова руководителя AF Corse Антонелло Колетты пресс-служба «Феррари».

Отмечается, что 24-летний Шварцман будет выступать в экипаже с бывшим пилотом Формулы-1 Робертом Кубицой и китайцем Йе Йифеем.

Напомним, по итогам сезона-2021 Роберт стал вице-чемпионом Формулы-2, однако не сумел пробиться в основной состав ни одной из команд Ф-1. В 2023 году Шварцман принял участие в тестах WEC.

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