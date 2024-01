Bugatti выпустила последний 1500-сильный Chiron

Компания Bugatti объявила о том, что выпустила последний экземпляр спорткара Chiron в базовой комплектации с 1500-сильным двигателем. Автомобиль доработан подразделением Sur Measure и доставлен владельцу — Билалу Хайдри, сообщает издание Motor1.

Последний Bugatti Chiron в базовой комплектации Фото: Bugatti

Этот Chiron выполнен в двух цветах — в основном кузов окрашен в оттенок Nocturne, но присутствуют вставки Copper. Стоимость автомобиля превысила $ 3 млн. Отметим, что история Chiron на этом не окончена — в Bugatti продолжают выпуск модификации Chiron Pur Sport.

Первый Bugatti Chiron был выпущен в 2016 году, в общей сложности тираж модели ограничен 500 экземплярами. До 100 км/ч этот автомобиль разгоняется за 2,4 секунды, а его максимальная скорость составляет 420 км/ч.

Chiron, названный в честь гонщика довоенной эпохи Луи Широна, стал одной из самых известных моделей Bugatti. В конце прошлого года марка подготовила пару таких машин в уникальных ливреях для семейной пары коллекционеров, а также единственную в своём роде версию Chiron Super Sport — 57 One of One в честь созданного почти 90 лет назад Жаном Бугатти Type 57.