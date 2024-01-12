Двукратный чемпион IndyCar Палоу поставил точку в вопросе участия в Формуле-1

Двукратный чемпион IndyCar Алекс Палоу высказался о том, что не сумел попасть в Формулу-1.

«Я пытался. На самом деле ничего не вышло. Но всё в порядке. Мы постараемся выиграть как можно больше титулов, и будем до последнего бороться за победы в чемпионате и «Инди-500», – приводит слова Алекса Палоу RaceFans.

Напомним, ранее Палоу отказался выступать за «Макларен» в IndyCar, при этом подписал контракт с командой из Англии в октябре 2022 года. Согласно условиям которого с 11 сентября 2023 года должен стать резервным пилотом «Макларена» в Формуле-1, начиная с Гран-при Сингапура. Но впоследствии отказался от этого.

В связи с этим «Макларен» подал в суд на испанского пилота для того, чтобы взыскать с него не менее $ 23 млн с целью возмещения затрат, понесённых из-за отказа гонщика от контракта, подписанного им при переходе.