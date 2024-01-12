Бакстон рассказал о сильной связи фанатов Ф-1 со Штайнером, которого уволили из «Хааса»

Известный журналист Формулы-1 Уилл Бакстон высказался об уходе Гюнтера Штайнера с поста руководителя команды «Хаас».

«Текучка кадров среди руководителей команд Формулы-1 в последнее время была довольно высокой. Только «Ред Булл» и «Мерседес» обошлись без перестановок на протяжении последних двух сезонов. Но уход Штайнера ощущается по-другому. Волна разочарования от фанатов, которые, казалось, испытывали к нему искреннюю привязанность, была огромной и красноречивой.

Хотя в этой игре нет места чувствам, за все своё время в Формуле-1 я не помню столь сильной эмоциональной связи фанатов с руководителем команды, который при этом не являлся бы владельцем», – написал Уилл Бакстон в социальной сети X (ранее Twitter).

Напомним, 10 января стало известно, что Гюнтер Штайнер покинул свой пост после 10 лет работы в команде из-за разногласий с владельцем команды Джином Хаасом. Новым руководителем стал японский специалист Аяо Комацу, ранее занимавший пост директора по инжинирингу.