На продажу выставлен Jaguar из фильма про Бонда. Эту машину построила команда Формулы-1

На площадке Kaaimans International на продажу выставлен уникальный Jaguar C-X75 из фильма «007: Спектр» о Джеймсе Бонде, сообщает издание This is Money. Это единственный из пяти построенных для съёмок автомобилей, который получил сертификацию для дорог общего пользования.

Jaguar C-X75 Фото: Williams Advanced Engineering

Автомобиль Jaguar C-X75 был представлен в 2011 году, он был задуман как гибридный суперкар с силовой установкой мощностью 789 лошадиных сил и стоимостью порядка $ 800 тыс. Однако из-за финансового кризиса в начале 2010-х в Jaguar отказались от выпуска автомобиля. Тем не менее для съёмок «007: Спектр» силами Williams Advanced Engineering, подразделения команды Формулы-1 «Уильямс», были построены семь C-X75.

Один из этих Jaguar был разбит во время создания фильма, ещё два использовались для съёмок интерьера машин, а один из C-X75 был с управлением джойстиком — машиной управлял сидевший позади актёра каскадёр.

Jaguar C-X75 Фото: Williams Advanced Engineering

Один из экземпляров был переделан для сертификации под дороги общего пользования — именно он выставлен на продажу по цене £ 2,5 млн ($ 3,2 млн). В 2019-м другой Jaguar C-X75, использовавшийся на съёмках «007: Спектр», был выставлен на аукцион RM Sotheby, но на торгах лот не достиг резервной цены и не был продан.