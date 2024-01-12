Карлос Сайнс-старший прокомментировал лидерство в зачёте внедорожников на «Дакаре»

Испанский пилот Карлос Сайнс-старший, являющийся отцом гонщика «Феррари» Карлоса Сайнса-младшего, прокомментировал промежуточные итоги «Дакара»-2024 в зачёте внедорожников. На данный момент Сайнс-Старший возглавляет зачёт после шести этапов.

«Последние несколько дней выдались очень сложными, но мы справились относительно хорошо. Сегодня у меня возникла проблема, я застрял в дюнах и потерял несколько минут. Но мы выжили, и итог в целом положительный: команда лидирует перед днем отдыха, это хороший результат для нас и для «Ауди».

Впереди ещё долгий путь. Надо сохранять бдительность, чтобы успешно проявить себя во второй неделе. Если бы мне сказали, что я буду лидером ко дню отдыха, я бы обрадовался. Но борьба продолжается», – приводит слова Сайнса SoyMotor

Положение в зачёте внедорожников после шестого этапа :

1. Карлос Сайнс-старший («Ауди») – 24:59.32.

2. Маттиас Экстрём («Ауди») +20.21.

3. Себастьен Лёб («Продрайв») +29.31.

4. Лукас Мораес («Тойота») +1:04.00.

5. Гийом Де Мевиус («Тойота») +1:09.47.