В «Ред Булл» заявили, что копирование их решений не принесёт успеха соперникам

Технический директор «Ред Булл» Пьер Ваше заявил, что другие команды не смогут добиться успеха, если будут копировать технические решения австрийского коллектива.

«Я думаю, копировать возможно, но в любом бизнесе в мире, когда речь идёт о технике, вопрос «как» является лишь одним из. Самый важный вопрос — это «почему». Если ты не знаешь «почему», то можешь копировать сколько угодно, но это не даст результата. Лучше всегда придерживаться тех вещей, которые ты понимаешь.

Мы также копируем некоторые решения. Мы можем иногда копировать неправильные вещи, но да, мы тоже можем вдохновляться чужими идеями.

Наш бизнес можно описать теорией эволюции Дарвина. Вы видите что-то интересное у других, добавляете к этому ещё одну идею, развиваете и улучшаете свою концепцию, свои сильные стороны и свои способности.

Но каждый раз это должно быть основано на понимании. Если вы просто копируете ради копирования, это не сработает. Вам нужно обладать знаниями, а также видением конечной точки, которой вы хотите достичь. Если вы копируете просто так, это ничего не принесёт», — приводит слова Ваше Motorsport.