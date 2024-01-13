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Крупный спонсор ушёл от «Феррари» и Карлоса Сайнса и подписал контракт с «Маклареном»

Крупный спонсор ушёл от «Феррари» и Карлоса Сайнса и подписал контракт с «Маклареном»
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Испанский пивной бренд Estrella Galicia перестал поддерживать команду Формулы-1 «Феррари» и её пилота Карлоса Сайнса-младшего и подписал контракт с «Маклареном», сообщает Autosport.

По информации источника, дело в том, что «Феррари» начала сотрудничество с итальянским безалкогольным брендом Peroni, который ранее оказывал поддержку команде «Астон Мартин». Estrella Galicia вынуждена была искать новый вариант среди команд Формулы-1 и приняла решение вернуться к «Макларену», с которым уже сотрудничала ранее.

При этом Estrella Galicia оказывала персональную поддержку Сайнсу-младшему с 2013 года и переходила вместе с испанским гонщиком от команды к команде. Теперь их многолетнее партнёрство прекратилось.

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