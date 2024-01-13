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Эксперт заявил, что Ферстаппену по силам завоевать семь чемпионских титулов

Эксперт заявил, что Ферстаппену по силам завоевать семь чемпионских титулов
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Известный британский журналист Питер Уиндзор выразил мнение, что пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен сможет повторить рекорд Михаэля Шумахера и Льюиса Хэмилтона по числу титулов чемпиона Формулы-1. Напомним, Шумахер и Хэмилтон по семь раз становились чемпионами мира.

«Может ли Ферстаппен стать семикратным чемпионом мира? Я абсолютно уверен, что может.

На самом деле я обсуждал это со своим другом. Мы говорили о том, насколько хорош Макс прямо сейчас. Я подчеркнул, что одна из причин, по которой он сейчас так хорош, заключается в том, что он всегда был в очень хорошей команде с очень хорошей машиной и отлично знает руководство.

Одно дело выступать в команде-середняке, совсем другое – в лучшей команде Формулы-1, в которую ты идеально вписался. Это идеальная ситуация для пилота с уровнем таланта Макса. И в итоге этот талант получил развитие и поднял его на уровень, который, возможно, мы ещё никогда не видели в гонках Формулы-1.

Я не люблю сравнивать разные эпохи, но я не знаю другого такого пилота, который бы настолько хорошо приспособился к чемпионской машине. Да, был период, когда двигатели «Мерседеса» давали им преимущество и Макс не мог конкурировать с ними, но даже тогда он был в очень хорошей команде, которая выжимала максимум из уступающего в скорости болида. В такой ситуации хотел бы оказаться каждый молодой гонщик.

Теперь у Макса отличная машина, что позволяет ему раскрываться всё больше и больше.

Будет ли у Льюиса шанс выиграть ещё один титул? Я надеюсь, потому что у меня до сих пор ужасные воспоминания от Гран-при Абу-Даби. Но, если честно, я не уверен, что, пока есть Макс и «Ред Булл», Льюис сможет выиграть ещё одно чемпионство», — рассказал Уиндзор во время трансляции на своём YouTube-канале.

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