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Гюнтер Штайнер рассказал о планах на будущее после увольнения из «Хааса»

Гюнтер Штайнер рассказал о планах на будущее после увольнения из «Хааса»
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Бывший руководитель команды Формулы-1 «Хаас» Гюнтер Штайнер высказался о своём будущем.

«На данный момент я просто хочу немного отдохнуть. Это были 10 тяжёлых лет, и у меня накопилось много дел — дома есть над чем поработать.

Приятно будет также побыть с семьёй, моей дочери 14 лет, и поэтому она довольно требовательна. Угодить ей на данный момент кажется сложнее, чем руководить командой Формулы-1, поэтому я буду заниматься этим в течение нескольких месяцев», — приводит слова Штайнера Racingnews365.

Напомним, Штайнер был уволен из-за разногласий с владельцем «Хааса». Новым руководителем команды стал японский специалист Аяо Комацу, ранее занимавший пост директора по инжинирингу.

Ранее владелец «Хааса» прокомментировал своё решение.

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