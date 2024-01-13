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Гюнтер Штайнер раскрыл детали своего увольнения из «Хааса»

Гюнтер Штайнер раскрыл детали своего увольнения из «Хааса»
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Бывший руководитель команды Формулы-1 «Хаас» Гюнтер Штайнер рассказал подробности своего увольнения из команды.

«Это был телефонный звонок, Джин позвонил мне и сказал, что не ждёт меня, так как не хочет продлевать контракт, который закончился в конце сезона, вот и всё.

Было ли это неожиданным для меня? Я не знаю, можно ли это назвать неожиданностью, это всегда сюрприз, но, в конце концов, он владеет командой, он может делать то, что хочет, и это его решение», — приводит слова Штайнера Racingnews365.

Напомним, Штайнер был уволен из-за разногласий с владельцем «Хааса». Новым руководителем команды стал японский специалист Аяо Комацу, ранее занимавший пост директора по инжинирингу.

Ранее стало известно, что Штайнер не смог попрощаться с бывшими подчинёнными на базе команды.

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