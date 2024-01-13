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Эксперт объяснил, почему в новом сезоне у «Ред Булл» опять не будет конкурентов

Эксперт объяснил, почему в новом сезоне у «Ред Булл» опять не будет конкурентов
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Известный британский журналист Питер Уиндзор высказался о шансах команд составить конкуренцию «Ред Булл» в новом сезоне Формулы-1.

«Я могу представить, что на третий год действия правил хотя бы одна из команд сможет значительно приблизиться к ним. Но помешает ли это Максу выиграть ещё одно чемпионство? Думаю, нет, потому что в «Ред Булл» уже понимают, как работать с машиной — они накопили достаточно много опыта. Если «Феррари» и «Мерседес» приблизятся к «Ред Булл», то им всё равно потребуется время, что получить такой же опыт и понять, как работать с болидом. В «Ред Булл» уже знают, как это делать, и это даёт им огромное преимущество.

Только очень большой смельчак может поставить деньги на то, что Макс не станет чемпионом», — рассказал Уиндзор во время трансляции на своём YouTube-канале.

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