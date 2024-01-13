Абхазава финишировал девятым в первой гонке сезона FRMEC, победил Барнард

На трассе «Яс Марина» в Абу-Даби стартовал новый сезон ближневосточной Формулы-Regional (FRMEC). Победу в первой из трёх гонок уикенда уверенно одержал Тейлор Барнард из команды PHM Aix Racing.

Вторым финишировал Туукка Тапонен, однако после финиша стюарды будут изучать эпизод, в котором финн выехал за пределы трассы и предположительно получил преимущество. Третье место занял Мартиниус Стенсхорн, обогнавший Джеймса Уортона, а топ-5 замкнул Рафаэль Камара.

Александр Абхазава, показавший в квалификации шестое время, на первом круге откатился на девятую позицию и сохранил её до финиша, выдержав прессинг пилота программы «Ред Булл» Арвида Линдблада. В то же время после финиша судьи изучат действия финишировавших перед этой парой Тасанапола Интрапувасака и Закари Дэвида — оба могут получить штраф за многочисленное нарушение границ трассы.

FRMEC. Первый этап, первая гонка (топ-10*):

1. Тейлор Барнард (PHM Aix Racing) — 18 кругов.

2. Туукка Тапонен (R-ace GP) +4,603 сек.

3. Мартиниус Стенсхорн (R-ace GP) +5,513.

4. Джеймс Уортон (Mumbai Falcons Racing Limited) +6,435.

5. Рафаэль Камара (Mumbai Falcons Racing Limited) +10,965.

6. Мари Бойя (Pinnacle Motorsport) +11,454.

7. Тасанапол Интрапувасак (PHM Aix Racing) +13,343.

8. Закари Дэвид (R-ace GP) +13,827.

9. Александр Абхазава (Pinnacle Motorsport) +15,412.

10. Арвид Линдблад (Mumbai Falcons Racing Limited) +15,949.

* предварительные результаты

Этап FRMEC продолжится в воскресенье, 14 января, ещё двумя заездами. Первый из них стартует в 10:55 по московскому времени, второй — в 14:55.