Хэмилтон: было бы круто на день стать боссом «Мерседеса» и всеми командовать

Семикратный чемпион мира и пилот «Мерседеса», звёздный британец Льюис Хэмилтон, отвечая на вопросы болельщиков, рассказал, с каким членом команды он хотел бы поменяться местами на один день.

«С каким членом команды я бы хотел поменяться местами на день? Думаю, я назову Тото [Вольфа], потому что он босс. Было бы круто на день стать боссом и всеми командовать», — приводит слова Хэмилтона пресс-служба «Мерседеса».

Напомним, в минувшем сезоне Хэмилтон стал третьим в личном зачёте пилотов, уступив только гонщикам «Ред Булл» — голландцу Максу Ферстаппену и мексиканцу Серхио Пересу. Британец шесть раз оказывался на подиуме.

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