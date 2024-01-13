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В Dodge показали Charger нового поколения. Он будет электрическим

В Dodge показали Charger нового поколения. Он будет электрическим
Dodge Charger нового поколения
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Компания Dodge опубликовала фотографии своего нового электромобиля — масл-кара Charger нового поколения. Название автомобиля и его характеристики пока не опубликованы, но на одном из фото на задней модели можно заметить надпись Daytona.

Dodge Charger нового поколения

Dodge Charger нового поколения

Фото: Dodge

Отмечается, что на фото изображена предсерийная версия автомобиля, однако покупателям машина будет доступна уже в этом году. Кроме того, по неофициальной информации, эта модель также будет представлена в версии с 3-литровым двигателем Hurricane.

Dodge Charger нового поколения

Dodge Charger нового поколения

Фото: Dodge

Dodge Charger — один из самых известных масл-каров в истории. Первое поколение автомобиля было представлено в 1964 году, а серийное производство началось в 1966-м. Компания выпускала этот автомобиль на протяжении шести десятилетий, а в 2011-м было представлено седьмое поколение Charger.

Dodge Charger нового поколения

Dodge Charger нового поколения

Фото: Dodge

В январе 2022 года компания объявила о том, что выпуск Charger с двигателем Hemi V8 завершится по окончании 2023 года.

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