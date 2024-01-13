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Уиндзор: Хэмилтон уйдёт, если 2024 год получится ужасным

Уиндзор: Хэмилтон уйдёт, если 2024 год получится ужасным
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Известный британский обозреватель Питер Уиндзор высказался о карьерных перспективах семикратного чемпиона мира и пилота «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона.

«Льюис, вероятно, уйдёт, если ещё один год получится ужасным, и просто скажет, что с него хватит. Я не могу представить, что он подумает: «Так, подождать до 2026 года и сесть в полуэлектрическую машину Ф-1». Не думаю, что это соблазнит Льюиса Хэмилтона. Вы увидите кого-то в «Мерседесе», кого-то вроде Ландо Норриса, и это было бы интересно. Поэтому да, будут последствия», — сказал Уиндзор на своём YouTube-канале.

В минувшем сезоне Хэмилтон стал третьим в личном зачёте пилотов, уступив только гонщикам «Ред Булл», голландцу Максу Ферстаппену и мексиканцу Серхио Пересу. Британец шесть раз оказывался на подиуме.

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