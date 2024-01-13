Зафнауэр: менеджмент «Альпин» хотел добиться успеха быстрее, чем это было возможно

Бывший руководитель «Альпин» Отмар Зафнауэр высказался о деталях своего ухода из французской команды в минувшем сезоне.

«Преимущественно я был расстроен из-за того, что у нас были разные сроки достижения успеха. Мне дали 100 гонок, и я считал, что это достаточно, при 25 гонках за сезон это примерно четыре года.

После 38 гонок было объявлено, что мы прогрессируем недостаточно быстро, начались изменения. Я знаю, чего стоит поднять уровень команды Формулы-1, это требует времени. И об этом говорю не только я.

Я считаю, что всё шло в правильном направлении. Менеджмент «Альпин» хотел добиться успеха гораздо быстрее, чем это было возможно»,- сказал Зафнауэр в интервью YouTube-каналу Питера Уиндзора.