Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Расселл: раньше в Ф-1 нужно было думать только о скорости, но времена изменились

Расселл: раньше в Ф-1 нужно было думать только о скорости, но времена изменились
Комментарии

Пилот «Мерседеса» британец Джордж Расселл высказался о сложности работы современных пилотов «королевских гонок».

«Когда я рос, вопрос заключался в скорости, вы просто прыгали в машину и не думали ни о чём другом, вы думали лишь о том, чтобы ехать как можно быстрее.

Времена изменились. Если говорить только о гонках, машины стали сложнее, и ваша работа с командой изменилась. Команды стали больше, чем когда-либо, в «Мерседесе» работают две тысячи человек. И если бы и был таким же гонщиком, но не умел бы работать с командой, то не оказался бы в нынешнем положении», — приводит слова Расселла издание Racingnews365.

Ранее экс-пилот Ф-1 британец Дженсон Баттон назвал две сильнейших пары пилотов в чемпионате.

Материалы по теме
Дженсон Баттон назвал две сильнейших пары пилотов в Формуле-1
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android