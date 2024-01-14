Расселл: раньше в Ф-1 нужно было думать только о скорости, но времена изменились

Пилот «Мерседеса» британец Джордж Расселл высказался о сложности работы современных пилотов «королевских гонок».

«Когда я рос, вопрос заключался в скорости, вы просто прыгали в машину и не думали ни о чём другом, вы думали лишь о том, чтобы ехать как можно быстрее.

Времена изменились. Если говорить только о гонках, машины стали сложнее, и ваша работа с командой изменилась. Команды стали больше, чем когда-либо, в «Мерседесе» работают две тысячи человек. И если бы и был таким же гонщиком, но не умел бы работать с командой, то не оказался бы в нынешнем положении», — приводит слова Расселла издание Racingnews365.

Ранее экс-пилот Ф-1 британец Дженсон Баттон назвал две сильнейших пары пилотов в чемпионате.