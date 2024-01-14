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Гюнтер Штайнер объяснил, почему не спешит возвращаться в Формулу-1

Гюнтер Штайнер объяснил, почему не спешит возвращаться в Формулу-1
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Бывший руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер, который недавно был уволен со своего поста, рассказал, что на данный момент особо не спешит с поиском места работы в Формуле-1.

«Хотят ли меня видеть в Формуле-1, я не знаю! В моей ситуации я никуда не спешу, понимаете. Всегда найдутся люди, которые могут увидеть меня в Формуле-1, так как я познакомился здесь со многими людьми и завёл множество друзей.

Если есть что-то интересное и бросающее мне вызов, то да, но если это просто ради того, чтобы остаться в Формуле-1, возможно, это не то, чего я хочу», – приводит слова Гюнтера Штайнера Motorsport.

Напомним, Штайнер был уволен из-за разногласий с владельцем «Хааса». Новым руководителем команды стал японский специалист Аяо Комацу, ранее занимавший пост директора по инжинирингу.

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