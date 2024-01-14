Пилот программы «Ред Булл» выиграл вторую гонку первого этапа FRMEC, Абхазава — 4-й

Пилот команды Mumbai Falcons и представитель молодёжной программы «Ред Булл» Арвид Линдблад одержал победу во второй гонке первого этапа ближневосточной Формулы-Regional (FRMEC), который проходит на трассе «Яс Марина» в Абу-Даби. Александр Абхазава, дебютирующий в серии в этот уикенд, финишировал четвёртым.

Абхазава стартовал со второй позиции и в первом повороте смог поравняться с Линдбладом, однако в итоге остался позади него. Александр какое-то время держался вторым, но на третьем круге пропустил Закари Дэвида, а на 12-м — Мартиниуса Стенсхорна. Тем не менее это уже второй подряд финиш Абхазавы в топ-10 — в первой гонке уикенда он был девятым.

Одним из главных событий заезда стало столкновение пилотов Mumbai Falcons. На 10-м круге Джеймс Уортон атаковал Туукку Тапонена из R-ace GP, но промахнулся на торможении и врезался в своего партнёра по команде Рафаэля Камару. Ни Уортон, ни Камара в итоге не набрали очков. Тапонен же финишировал на шестой строчке.

FRMEC. Первый этап, вторая гонка (топ-10):

1. Арвид Линдблад (Mumbai Falcons Racing Limited) — 15 кругов.

2. Закари Дэвид (R-ace GP) +0,879 сек.

3. Мартиниус Стенсхорн (R-ace GP) +4,275.

4. Александр Абхазава (Pinnacle Motorsport) +8,829.

5. Тасанапол Интрапувасак (PHM Aix Racing) +9,322.

6. Туукка Тапонен (R-ace GP) +9,677.

7. Мари Бойя (Pinnacle Motorsport) +9,766.

8. Теофил Наэль (Sainteloc Racing) +10,493.

9. Тейлор Барнард (PHM Aix Racing) +11,623.

10. Бруно Дель Пино (MP Motorsport) +15,170.

В лидеры общего зачёта за счёт двух подиумов вышел Мартиниус Стенсхорн, который на три очка опережает Тейлора Барнарда — победитель первого заезда в этот раз был только девятым. Арвид Линдблад поднялся на третью строчку, а Александр Абхазава теперь занимает седьмую позицию.

FRMEC. Общий зачёт (топ-10):

1. Мартиниус Стенсхорн (R-ace GP) — 30 очков.

2. Тейлор Барнард (PHM Aix Racing) — 27.

3. Арвид Линдблад (Mumbai Falcons Racing Limited) — 26.

4. Туукка Тапонен (R-ace GP) — 26.

5. Закари Дэвид (R-ace GP) — 22.

6. Тасанапол Интрапувасак (PHM Aix Racing) — 16.

7. Александр Абхазава (Pinnacle Motorsport) — 14.

8. Мари Бойя (Pinnacle Motorsport) — 14.

9. Джеймс Уортон (Mumbai Falcons Racing Limited) — 12.

10. Рафаэль Камара (Mumbai Falcons Racing Limited) — 10.

Заключительная гонка первого этапа FRMEC стартует в воскресенье, 14 января, в 14:55 по московскому времени.