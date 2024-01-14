Владелец «Хааса» — об уходе Штайнера: надеюсь, нам удастся улучшить ситуацию

Владелец команды Формулы-1 «Хаас» Джин Хаас высказался об уходе Гюнтера Штайнера с поста руководителя своей команды.

«Я пришёл в Формулу-1 не для того, чтобы продать команду. Я сделал это, потому что хочу участвовать в гонках. И у Гюнтера было такое же желание. Мы здесь не ради того, чтобы зарабатывать деньги, мы хотим гоняться и быть конкурентоспособными. И, смотря на историю команды, можно увидеть, что у нас были как очень хорошие, так и очень плохие сезоны. До тех пор пока вам удаётся выжить, у вас всегда остаётся в запасе ещё сезон, чтобы доказать, что вы чего-то стоите. И для команды это большие перемены. Потеря Гюнтера будет означать, что команда сосредоточится на других аспектах. Надеюсь, нам удастся улучшить ситуацию», — приводит слова Хааса Speedweek.