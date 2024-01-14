Президент ФИА высказался о возможном возвращении одного из этапов Формулы-1

Президент Международной автомобильной федерации (ФИА) Мохаммед бен Сулайем высказался по поводу возможного появления в календаре Формулы-1 Гран-при ЮАР.

«У нас есть очень хорошие контакты в Африке, необходимо больше уделять внимание этому континенту. Там (в ЮАР) есть хороший вице-президент, мы стараемся улучшить работу автоспортивных клубов в странах Африки.

С прошлого года было много разговоров о том, что Формула-1 вернется в Кьялами (трасса в ЮАР). Это было бы огромным событием для Африки. Мы также рассматриваем возможность организации в Африке гонок электросерии (Формулы-Е). Это было бы здорово», – приводит слова бен Сулайема Racingnews365.

Напомним, Гран-при ЮАР присутствовал в календаре Формулы-1 вплоть до 1993 года.