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Льюис Хэмилтон назвал самый любимый момент в карьере

Льюис Хэмилтон назвал самый любимый момент в карьере
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Британский пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон ответил на вопрос о том, какой момент в карьере является для него самым любимым.

«Самый любимый момент – это когда я только попал в Формулу-1. Мы просто не могли в это поверить, ведь до этого было немало тяжёлых периодов, когда мы уже начинали думать, что ничего не получится. Но я не сдавался. Когда я выиграл свою первую гонку, это было в Монреале в 2007-м, стоял на подиуме и видел внизу отца, это было лучшим подтверждением, что всё было не зря», — приводит слова Хэмилтона пресс-служба «Мерседеса».

Напомним, в минувшем сезоне Хэмилтон стал третьим в личном зачёте пилотов, уступив только гонщикам «Ред Булл» — голландцу Максу Ферстаппену и мексиканцу Серхио Пересу.

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