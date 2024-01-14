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Хэмилтон рассказал, что мечтает сделать после завершения карьеры

Хэмилтон рассказал, что мечтает сделать после завершения карьеры
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Семикратный чемпион мира и пилот «Мерседеса» звёздный британец Льюис Хэмилтон ответил на вопрос, что он мечтает сделать после завершения карьеры. Гонщик признался, что хотел бы подняться на Эверест.

«Я бы хотел подняться на Эверест. Меня привлекает, что это серьёзный вызов, когда твоя физическая и психологическая подготовка пройдут настоящее испытание. Справлюсь ли я? Смогу ли достичь вершины? Но я бы предпринял такую попытку ради того, чтобы помочь собрать деньги на какое-нибудь хорошее дело. А потом спуститься с Эвереста на параплане! Хочу когда-нибудь это осуществить», — приводит слова Хэмилтона пресс-служба «Мерседеса».

Напомним, в минувшем сезоне Хэмилтон стал третьим в личном зачёте пилотов Формулы-1.

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