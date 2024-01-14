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После 7-го этапа «Дакара» между двумя лидерами зачёта мотоциклов одна секунда

Сегодня, 14 января, завершился седьмой этап престижного ралли-марафона «Дакар»-2024 в зачёте мотоциклов. Его победителем стал Хосе Игнасио Корнехо Флоримо (Honda Factory).

«Дакар»-2024, седьмой этап. Мотоциклы:

1. Хосе Игнасио Корнехо Флоримо (Honda Factory) — 5:18,33.

2. Кевин Бенавидес (KTM Factory) +0.32.

3. Лусиано Бенавидес (Husqvarna Factory) +3.12.

4. Росс Бранч (Hero Factory) +6.36.

5. Рики Брабек (Monster Energy Honda Team) +7.26.

6. Даниел Сандерс (Red Bull GasGas Factory Racing) +9.17.

7. Штефан Свитко (KTM) +10.17.

8. Тоби Прайс (Red Bull KTM Factory Team) +11.26.

9. Адриен ван Беверен (Monster Energy Honda Team) +12.44.

10. Марчин Мичек (Orion) +16.23.

Отметим, что по итогам семи этапов в зачёте мотоциклов между двумя лидерами одна секунда. Первым идёт Брабек, вторым — Бранч, а тройку сильнейших замыкает Корнехо Флоримо.

Общий зачёт пилотов после семи этапов:

1. Рики Брабек (Monster Energy Honda Team) — 32:37.20.

2. Росс Бранч (Hero Motorsports Team Rally) +0.01.

3. Хосе Игнасио Корнехо Флоримо (Monster Energy Honda Team) +6.48.

4. Адриен ван Беверен (Monster Energy Honda Team) +14.39.