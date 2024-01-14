После 7-го этапа «Дакара» между двумя лидерами зачёта мотоциклов одна секунда

Сегодня, 14 января, завершился седьмой этап престижного ралли-марафона «Дакар»-2024 в зачёте мотоциклов. Его победителем стал Хосе Игнасио Корнехо Флоримо (Honda Factory).
«Дакар»-2024, седьмой этап. Мотоциклы:
1. Хосе Игнасио Корнехо Флоримо (Honda Factory) — 5:18,33.
2. Кевин Бенавидес (KTM Factory) +0.32.
3. Лусиано Бенавидес (Husqvarna Factory) +3.12.
4. Росс Бранч (Hero Factory) +6.36.
5. Рики Брабек (Monster Energy Honda Team) +7.26.
6. Даниел Сандерс (Red Bull GasGas Factory Racing) +9.17.
7. Штефан Свитко (KTM) +10.17.
8. Тоби Прайс (Red Bull KTM Factory Team) +11.26.
9. Адриен ван Беверен (Monster Energy Honda Team) +12.44.
10. Марчин Мичек (Orion) +16.23.
Отметим, что по итогам семи этапов в зачёте мотоциклов между двумя лидерами одна секунда. Первым идёт Брабек, вторым — Бранч, а тройку сильнейших замыкает Корнехо Флоримо.
Общий зачёт пилотов после семи этапов:
1. Рики Брабек (Monster Energy Honda Team) — 32:37.20.
2. Росс Бранч (Hero Motorsports Team Rally) +0.01.
3. Хосе Игнасио Корнехо Флоримо (Monster Energy Honda Team) +6.48.
4. Адриен ван Беверен (Monster Energy Honda Team) +14.39.