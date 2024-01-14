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Хэмилтон рассказал, чему его научил минувший сезон Формулы-1

Хэмилтон рассказал, чему его научил минувший сезон Формулы-1
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Известный британский пилот Формулы-1 Льюис Хэмилтон, выступающий за команду «Мерседес», рассказал, чему его научил минувший сезон. Семикратный чемпион мира признался, что он стал более стойким и научился относиться к себе с сочувствием.

«Главный урок, который я получил в минувшем сезоне? Это весьма сложный вопрос. Думаю, прошлый год сделал меня более стойким. Я был впечатлён тем, какой пример стойкости подавала наша команда, как все продолжали упираться, бороться и никогда не опускать руки. Кроме того, я научился относиться с сочувствием к самому себе», — приводит слова Хэмилтона пресс-служба «Мерседеса».

Напомним, в минувшем сезоне гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон стал третьим в личном зачёте пилотов Формулы-1.

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