Боттас рассказал, какое занятие помогает ему переключиться с Формулы-1

Пилот «Стейк» Валттери Боттас рассказал о своих вложениях в различный бизнес, которые помогают ему переключиться с Формулы-1.

На протяжении многих лет Боттас постоянно инвестировал в различные продукты, в частности, в кофейню Kahiwa Coffee Roastery в его родной Финляндии, джин Oath Gin, а совсем недавно, в декабре, в собственную марку вина IHANA.

Боттас также занимается недвижимостью, а учитывая его любовь к велоспорту, является соучредителем и совладельцем соревнований RDL GRVL, которые в этом году пройдут 19 января в Макларен Вейл, Южная Австралия.

«Я всегда думаю наперёд, пытаюсь планировать. Но Формула 1 по-прежнему остаётся для меня делом номер один, и я хочу оставаться здесь ещё долгое время.

Все эти вещи, в которых я принимал участие, были сделаны в основном благодаря страсти. Всё, к чему я присоединялся или что начинал, было просто страстью. Это то, что мне нравится делать, то, что даёт мне энергию, а не тратит её впустую.

Это хороший способ отключить свой разум от Формулы-1, которая в противном случае будет работать 24 часа в сутки, а если она работает 24 часа в сутки, то начинает играть против тебя», — приводит слова Боттаса Speedcafe.