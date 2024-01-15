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Штайнер – о сериале Drive to Survive: моя слава принесла «Хаасу» спонсоров

Штайнер – о сериале Drive to Survive: моя слава принесла «Хаасу» спонсоров
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Бывший руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер считает, что его участие в документальном сериале Drive to Survive оказало положительное влияние на команду. Так, по словам Штайнера, это помогло привлечь спонсоров.

«Моя слава принесла команде много внимания и хороших спонсоров, таких как Moneygram, которые подумали, что могли бы воспользоваться ситуацией. Всегда есть положительные и отрицательные моменты.

Подобное нельзя спланировать. Я действительно не участвовал в проекте, чтобы снискать славы. Но это произошло со мной. Я взялся за работу не для того, чтобы стать знаменитым», — приводит слова Штайнера Sky Sports.

Напомним, в январе «Хаас» объявил об уходе Штайнера. Новым руководителем стал японец Аяо Комацу.

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