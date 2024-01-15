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Стало известно, когда «Мерседес» презентует болид на сезон-2024

Mercedes-AMG F1 W15 E Performance, болид команды 2024 года, будет представлен в среду, 14 февраля, во время цифровой презентации, которая будет транслироваться в прямом эфире из Сильверстоуна.

За запуском W15 можно будет наблюдать по каналам социальных сетей команды.

В этот день будет доступен широкий спектр материалов, включая изображения, техническую информацию, полные профили гонщиков и ключевых фигур команды, а также вопросы и ответы с руководящим составом.

В конце дня также будет выпущен пакет видеоновостей с интервью Льюиса Хэмилтона, Джорджа Рассела и Тото Вольфа.

Напомним, в минувшем сезоне Формулы-1 «Мерседес» занял второе место в Кубке конструкторов. Трофей завоевал гоночный коллектив из Австрии «Ред Булл». Сезоном ранее немецкая команда была третьей.