Вольф продлил контракт с «Мерседесом» на три года

Немецкая команда Формулы-1 «Мерседес» продлила контракт с руководителем команды Тото Вольфом до сезона-2026, сообщает The Telegraph.

«Я думаю, самое важное между нами тремя (владельцами «Мерседеса» в Формуле-1) — это то, что мы доверяем друг другу. В конце концов, как акционер я сам хочу получить максимальную отдачу от инвестиций.

А лучшая отдача от инвестиций — это победы. Я не собираюсь пытаться зацепиться за позицию, которую, как мне кажется, кто-то займёт лучше меня. Я уверен, что рядом со мной есть люди, которые могут сказать мне обратное. В конце концов, мы втроём решили: «Давайте сделаем это снова», — сказал Вольф.

Напомним, в минувшем сезоне Формулы-1 «Мерседес» занял второе место в Кубке конструкторов. Трофей завоевал гоночный коллектив из Австрии «Ред Булл». Сезоном ранее немецкая команда была третьей.