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Владельцам Porsche Carrera GT запретили её водить. Компания почти год не может их починить

Владельцам Porsche Carrera GT запретили её водить. Компания почти год не может их починить
Porsche Carrera GT
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Компания Porsche с апреля прошлого года не может починить отозванные в апреле 2023 года автомобили Carrera GT. Издание Jalopnik со ссылкой на анонимные источники сообщает, что у Porsche нет необходимых для ремонта запчастей.

В апреле 2023 года Porsche отозвала 489 экземпляров Carrera GT 2004–2005 годов выпуска из-за выявленных дефектов подвески. Позднее отзыв был расширен до всех моделей Carrera GT — владельцам было рекомендовано не ездить на автомобилях и не пытаться починить их самостоятельно. Ожидается, что необходимые комплектующие будут в наличии к третьему кварталу 2024 года.

Porsche Carrera GT выпускался с 2004 по 2006 годы. Главная особенность автомобиля — 5,5-литровый двигатель V10, который изначально создавался для гонок на выносливость и Формулы-1. До 100 км/ч Carrera GT разгоняется за 3,5 секунды, а её максимальная скорость — 330 км/ч.

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