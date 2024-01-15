Владельцам Porsche Carrera GT запретили её водить. Компания почти год не может их починить

Компания Porsche с апреля прошлого года не может починить отозванные в апреле 2023 года автомобили Carrera GT. Издание Jalopnik со ссылкой на анонимные источники сообщает, что у Porsche нет необходимых для ремонта запчастей.

В апреле 2023 года Porsche отозвала 489 экземпляров Carrera GT 2004–2005 годов выпуска из-за выявленных дефектов подвески. Позднее отзыв был расширен до всех моделей Carrera GT — владельцам было рекомендовано не ездить на автомобилях и не пытаться починить их самостоятельно. Ожидается, что необходимые комплектующие будут в наличии к третьему кварталу 2024 года.

Porsche Carrera GT выпускался с 2004 по 2006 годы. Главная особенность автомобиля — 5,5-литровый двигатель V10, который изначально создавался для гонок на выносливость и Формулы-1. До 100 км/ч Carrera GT разгоняется за 3,5 секунды, а её максимальная скорость — 330 км/ч.