Нассер Аль-Аттия сошёл с «Дакара» из-за проблем с мотором на 8-м этапе

Катарский гонщик Нассер Аль-Аттия («Продрайв») столкнулся с техническими проблемами при прохождении восьмого этапа престижного ралли-марафона «Дакар». Как информирует Motorsport Spain, у Нассера случились неполадки с двигателем. Гонщик был вынужден остановиться на 62-м километре дистанции. Ожидание помощи затянулось на несколько часов. В итоге катарский гонщик так и не смог решить проблему и был вынужден сняться.

После семи этапов Аль-Аттия занимал 11-е место в общем зачёте внедорожников. Лидером на данный момент является Карлос Сайнс-старший («Ауди»). На второй позиции находится Себастьен Лёб («Продрайв»). Тройку сильнейших замыкает Лукас Мораес («Тойота»).

Ранее Нассер заявил, что сделает всё возможное, чтобы помочь коллеге по «Продрайву» Себастьяну Лёбу стать чемпионом в зачёте внедорожников в 2024 году.