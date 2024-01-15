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Источник: болид «Феррари» на сезон-2024 будет на 95% отличаться от SF-23

Болид «Феррари» на сезон-2024 будет на 95% отличаться от SF-23, участвовавшего в чемпионате 2023 года, сообщает Formula1a.uno.

Команда из Маранелло пойдёт по собственному пути, который больше подходит к концептам «Ред Булл», чем к концептам «Макларена» и «Астон Мартин».

«Во время предсезонных тестов мы поняли, что наша концепция не самая лучшая, и мы сразу же пересмотрели наши цели в плане развития аэродинамики», — сказал Энрике Кардиле, технический директор итальянской команды.

Напомним, по итогам минувшего сезона Формулы-1 пилот «Феррари» Шарль Леклер занял пятое место в общем зачёте пилотов, набрав 206 очков. Карлос Сайнс был седьмым (200 баллов). Чемпионом стал голландец Макс Ферстаппен из австрийской команды «Ред Булл».

«Феррари» в 2023 году заняла третье место в Кубке конструкторов.