Ford выставил на аукцион первый Mustang Dark Horse. Средства пойдут на борьбу с диабетом

Компания Ford выставила на аукцион Barrett-Jackson, который пройдёт с 20 по 28 января в Скоттсдейле, штат Аризона, первый экземпляр Mustang Dark Horse. Все средства, вырученные за автомобиль, будут переданы фонду JDRF, который занимается борьбой с детским диабетом первого типа.

Ford Mustang Dark Horse Фото: Ford

Ford Mustang Dark Horse был представлен в феврале 2023 года. Автомобиль оснащён пятилитровым двигателем V8 и достигает 100 км/ч за 3,8 секунды — быстрее, чем Mustang GT 2024 года, однако его максимальная скорость ограничена на уровне 265 км/ч.

Ford Mustang Dark Horse Фото: Ford

Примерная стоимость лота не указана, но ожидается, что она будет существенно выше $ 60 тыс., за которые Mustang Dark Horse можно купить у дилеров. Для сравнения, годом ранее первый экземпляр Ford Mustang 2024 года ушёл с молотка на этом же аукционе за $ 490 тыс.

Ford Mustang Dark Horse Фото: Ford

Среди других необычных лотов торгов в Скоттсдейле стоит выделить редкий Lamborghini Diablo VT Roadster, который ранее принадлежал бывшему президенту США Дональду Трампу, грузовик Mercedes-Benz Unimog U1300 SE Custom Pickup Арнольда Шварценеггера, а также Pontiac GTO 1966 года с электромотором от Tesla Model 3 Performance.