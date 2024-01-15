Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

«Ред Булл» представит новый болид 15 февраля

«Ред Булл» представит новый болид 15 февраля
Комментарии

Команда Формулы-1 «Ред Булл» анонсировала презентацию болида 2024 года, которая состоится 15 февраля, сообщает пресс-служба. Новая машина получит название RB20.

Напомним, в минувшем сезоне «Ред Булл» досрочно одержали победу в Кубке конструкторов. Лидер команды голландец Макс Ферстаппен досрочно победил в чемпионате, выиграв 19 гонок из 22, а также обновил рекорд Формулы-1 по числу побед подряд (10), превзойдя результат четырёхкратного чемпиона мира немца Себастьяна Феттеля.

Мексиканец Серхио Перес занял итоговое второе место в личном зачёте, показав лучший результат в карьере, а также одержал победы в двух гонках.

Ранее британский эксперт Питер Уиндзор объяснил, почему в новом сезоне у «Ред Булл» опять не будет конкурентов.

Материалы по теме
Эксперт объяснил, почему в новом сезоне у «Ред Булл» опять не будет конкурентов
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android