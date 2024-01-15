«Ред Булл» представит новый болид 15 февраля

Команда Формулы-1 «Ред Булл» анонсировала презентацию болида 2024 года, которая состоится 15 февраля, сообщает пресс-служба. Новая машина получит название RB20.

Напомним, в минувшем сезоне «Ред Булл» досрочно одержали победу в Кубке конструкторов. Лидер команды голландец Макс Ферстаппен досрочно победил в чемпионате, выиграв 19 гонок из 22, а также обновил рекорд Формулы-1 по числу побед подряд (10), превзойдя результат четырёхкратного чемпиона мира немца Себастьяна Феттеля.

Мексиканец Серхио Перес занял итоговое второе место в личном зачёте, показав лучший результат в карьере, а также одержал победы в двух гонках.

Ранее британский эксперт Питер Уиндзор объяснил, почему в новом сезоне у «Ред Булл» опять не будет конкурентов.