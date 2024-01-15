Организаторы «Дакара» отреагировали на кончину испанского мотогонщика

Руководство ралли-марафона «Дакар-2024» прокомментировало трагическую кончину испанского мотогонщика Карлеса Фалькона, о которой стало известно сегодня, 15 января.

«С большой грустью узнали о кончине испанского мотогонщика Карлеса Фалькона, узнали от его семьи.

На втором этапе от Аль-Хенакии до Аль-Дувадими гонщик пострадал от тяжёлого падения на 448-м км. Прибывшие на место медики смогли оценить серьёзность его состояния. По воздуху он был переправлен в госпиталь Аль-Дувадими, а затем доставлен в больницу Эр-Рияда, после чего возвращён в Испанию.

Несмотря на усилия врачей, гонщик скончался от полученных травм. Организаторы «Дакара» и участники выражают самые искренние соболезнования его родным и друзьям», — говорится в сообщении.