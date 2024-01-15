Инсайдер: Окон заявил, что машина 2024 года медленная

Пилот «Альпин» француз Эстебан Окон остался не в восторге от последних испытаний болида, который команда представит в 2024 году, сообщает инсайдер Sky Sports Дэвид Крофт.

«Эстебан сказал мне перед Рождеством, что машина «Альпин» 2024 года немного медленная», — приводит слова Крофта издание Marca.

Напомним, в минувшем сезоне команда «Альпин» заняла итоговое шестое место в Кубке конструкторов. Окон стал 12-м в личном зачёте пилотов, набрав 58 очков и уступив всего четыре очка напарнику и соотечественнику Пьеру Гасли.

Ранее стало известно, что Окон является одним из главных кандидатов на место в «Ауди» в 2025 году.