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Вольф высказался об уходе Штайнера из «Хааса», затронув его отношение к Мику Шумахеру

Вольф высказался об уходе Штайнера из «Хааса», затронув его отношение к Мику Шумахеру
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Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф высказался об уходе Гюнтера Штайнера с поста руководителя «Хааса». Вместо Штайнера руководить американским гоночным коллективом будет Аяо Комацу.

«Для Формулы 1 это потеря. Гюнтер — личность, которая стала очень популярной и принесла команде и бренду много пользы. Нам будет его не хватать. Да, я мог бы пожаловаться на то, как он относился к Мику, который мне очень близок. Но чего я не могу сказать, так это того, что Гюнтер не искренен. А такое не так часто бывает в Формуле-1», – приводит слова Вольфа SoyMotor со ссылкой на la Gazzetta Dello Sport.

Напомним, Шумахер покинул «Хаас» после завершения сезона Формулы-1 2022 года.

Ранее уход Штайнера из «Хааса» прокомментировал бывший руководитель «Альфа Таури» Франц Тост.

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