Льюис Хэмилтон назвал лучший и самый тяжёлый моменты в 2023 году

Семикратный чемпион мира и пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон ответил на вопрос по поводу лучшего и самого непростого момента в 2023 году.

«Я отпраздновал Пасху со своей семьёй на Бали. Провёл время со своими племянницей и племянником. Должно быть, это было лучшее время в 2023 году. Что касается худшего, то назову Катар», – сказал Хэмилтон на канале Mercedes-AMG Petronas Formula One Team в YouTube.

Напомним, Хэмилтон сошёл в первом же повороте гонки Гран-при Катара минувшего сезона Формулы-1. Стартовавший третьим британец, вступил в борьбу с напарником Джорджем Расселлом и, проезжая первый поворот по внешней траектории, ударил его в левый бок, после чего сошёл с трассы, получив серьёзные повреждения болида.