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Эдриан Ньюи: мне предложили проектировать космический корабль

Эдриан Ньюи: мне предложили проектировать космический корабль
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Главный технический директор «Ред Булл» Эдриан Ньюи рассказал, как однажды получил предложение поработать над созданием космического корабля.

«Около 10 лет назад мне позвонила одна американская компания и спросила, не хочу ли я присоединиться к ней для работы над космическим кораблём. Это было бы увлекательно, ведь космическая гонка 60-х годов, должно быть, была невероятным стимулом. Но я всё-таки нахожу автогонки более увлекательными. В автогонках наблюдаются огромные темпы развития. Мне это нравится.

Хотел бы я поработать над космическим кораблём? Я думаю, это опасно. Ведь существует требование по возвращению людей целыми и невредимыми!» — приводит слова Ньюи Top Gear.

Ранее Эдриан признался, что не ожидал такого феноменального успеха болида RB19.

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