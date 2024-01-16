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«Мерседес» расширит завод в Брэкли, команда потратит около $ 38 млн

«Мерседес» расширит завод в Брэкли, команда потратит около $ 38 млн
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Планы по значительному расширению завода «Мерседеса» в Брэкли были официально одобрены Советом Западного Нортгемптоншира. Об этом сообщает RaceFans.

Сообщается, что команда потратит около $ 38 млн.

Согласно планам, штат сотрудников «Мерседеса» увеличится с 1400 человек до 1900, будут построены новые объекты и сделан упор на экологичность. Усилия «Мерседеса» по расширению завода столкнулись с противодействием со стороны некоторых местных предприятий, но на этой неделе комитет по стратегическому планированию совета официально одобрил расширение.

«Всё это делается для того, чтобы создать прекрасное место для работы и времяпрепровождения. Мы хотим, чтобы это место стало собственной маленькой деревней со всеми удобствами и преимуществами, которые можно ожидать от среды, характерной для Кремниевой долины», — сказал руководитель команды Тото Вольф.

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