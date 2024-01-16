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Брабек оторвался от Бранча в общем зачёте мотоциклов после 9-го этапа «Дакара»

Брабек оторвался от Бранча в общем зачёте мотоциклов после 9-го этапа «Дакара»
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Сегодня, 16 января, завершился девятый этап престижного ралли-марафона «Дакар»-2024 в зачёте мотоциклов. Его победителем стал Адриен ван Беверен (Monster Energy Honda Team). В генеральной классификации Рики Брабек сохранил первую позицию.

«Дакар»-2024, девятый этап. Мотоциклы:

1. Адриен ван Беверен (Monster Energy Honda Team) — 4:36.36.
2. Рики Брабек (Monster Energy Honda Team) +00:00:42.
3. Пабло Кинтанилья (Monster Energy Honda Team) +00:04:29.
4. Тоби Прайс (Red Bull KTM Factory Team) +00:06:44.
5. Росс Бранч (Hero Motorsports Team Rally) +00:07:09.

Общий зачёт пилотов после девяти этапов:

1. Рики Брабек (Monster Energy Honda Team) — 36:16.31.
2. Росс Бранч (Hero Motorsports Team Rally) +00:07:09.
3. Адриен ван Беверен (Monster Energy Honda Team) +00:11:16
4. Хосе Игнасио Корнехо Флоримо (Monster Energy Honda Team) +00:13:46
5. Кевин Бенавидес (KTM Factory) +00:28:02.

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