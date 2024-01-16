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Ведущая Sky Sports: Льюис Хэмилтон будет пилотировать до 50 лет

Ведущая Sky Sports: Льюис Хэмилтон будет пилотировать до 50 лет
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Ведущая телеканала Sky Sports Натали Пинкхэм поделилась мнением о семикратном чемпионе Формулы-1, британском гонщике команды «Мерседес» Льюисе Хэмилтоне. Отметим, что 7 января ему исполнилось 39 лет.

«Я думаю, Льюис будет пилотировать до тех пор, пока ему не исполнится 50. Сможет ли он выиграть восьмой титул? Я надеюсь, что это произойдёт. Проблема в том, что «Мерседес», как мне кажется, немного запоздал от изменения направления своей концепции. И я думаю, что для того, чтобы они снова вышли на доминирующие позиции, быть может, потребуется изменение правил», — приводит слова Пинкхэм PlanetF1 со ссылкой на её выступление в Autosport International event.

Льюис Хэмилтон самостоятельно прыгнул с парашютом:

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