Ведущая Sky Sports: Льюис Хэмилтон будет пилотировать до 50 лет

Ведущая телеканала Sky Sports Натали Пинкхэм поделилась мнением о семикратном чемпионе Формулы-1, британском гонщике команды «Мерседес» Льюисе Хэмилтоне. Отметим, что 7 января ему исполнилось 39 лет.

«Я думаю, Льюис будет пилотировать до тех пор, пока ему не исполнится 50. Сможет ли он выиграть восьмой титул? Я надеюсь, что это произойдёт. Проблема в том, что «Мерседес», как мне кажется, немного запоздал от изменения направления своей концепции. И я думаю, что для того, чтобы они снова вышли на доминирующие позиции, быть может, потребуется изменение правил», — приводит слова Пинкхэм PlanetF1 со ссылкой на её выступление в Autosport International event.

Льюис Хэмилтон самостоятельно прыгнул с парашютом: