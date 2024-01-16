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Гюнтер Штайнер: без меня в 2020 году «Хаас» перестал бы существовать

Гюнтер Штайнер: без меня в 2020 году «Хаас» перестал бы существовать
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Экс-руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер высказался об уходе из американской команды. Новым руководителем гоночного коллектива стал японский специалист Аяо Комацу, ранее занимавший пост директора по инжинирингу.

«Очевидно, без меня в 2020 году «Хаас» перестал бы существовать. Так я думаю. Но команда принадлежит Джину Хаасу, так что, в конце концов, он волен делать то, что хочет. Я не могу его ни в чём обвинить. Конечно, я всё-таки мог бы это сделать, но это ничего не даст, потому что решает в итоге именно он», — приводит слова Штайнера PlanetF1 со ссылкой на Sky Sports.

По итогам минувшего сезона Формулы-1 «Хаас» занял последнее, 10-е место в Кубке конструкторов, набрав 12 очков.

Ранее Гюнтер назвал свою ошибку в сезоне-2023.

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