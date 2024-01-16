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Александр Смоляр высказался о своём будущем в СМП РСКГ

Александр Смоляр высказался о своём будущем в СМП РСКГ
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Гонщик программы SMP Racing, участник традиционной «Гонки чемпионов» в Сосновке Александр Смоляр прокомментировал дебютный сезон в классе «Туринг» чемпионата СМП РСКГ, а также своё будущее в этой серии.

«Дебют, как мне кажется, в российском «кольце» у меня был хороший — без одного этапа, но бороться за титул. Сезон хороший, что ещё сказать! Кому-то со стороны могло показаться, что мне всё далось легко и если бы я проехал ещё один этап, то легко бы взял титул, что чемпионат этот для меня простой. Но я знаю, что в новом сезоне РСКГ к борьбе подключатся ещё некоторые молодые ребята, так что, уверен, будет совсем нелегко, даже если учитывать, что я поеду полный сезон в «Туринге». Пока официально анонсировать команду, с которой буду выступать, не могу, но я готовлюсь на максимуме к новому сезону», — заявил Смоляр в интервью корреспонденту «Чемпионата» Максиму Вершинину.

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