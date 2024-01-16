Смоляр: в 2024 году я вернусь в «формулы» на одну из гонок

Гонщик программы SMP Racing, участник трационной «Гонки чемпионов» в Сосновке Александр Смоляр ответил, может ли он ещё вернуться в формульные гонки. Россиянин на протяжении трёх сезонов выступал в международной Формуле-3.

«В 2024 году я вернусь в «формулы» на одну из гонок — анонса пока не было, поэтому говорить ничего больше не буду, хотя скоро всё станет известно. Но Формула-3 и Формула-2 для меня… Не скажу, что Формула-3 точно уже пройденный этап — но я, хоть и не буду никогда говорить «никогда», сейчас в эту сторону не смотрю. Уже два года прошло, совершенно другая ситуация в мире и говорить о «формулах»… Если есть ребята, у которых есть партнёры, которые готовы их без флага поддерживать, или русские ребята, которые едут под флагом Киргизии, у которых есть спонсоры или богатые родители — я за них только рад. У меня такой возможности нет, я давно еду с SMP Racing и я им благодарен за всё и поддерживаю их политику, так что для меня моё гоночное будущее складывается в России. В какой-то степени, честно говоря, я даже рад.

Ледовые гонки? Не могу сказать, что они очень мне интересны. Раз в год, если приглашают, весело посоревноваться с ребятами, потому что это большое мероприятие и большое шоу. Но для меня сейчас ориентир — это кольцевые гонки, а на втором месте после них по степени интереса, наверное, дрифт. Хотя это тоже интересно — как знать, может быть в будущем получится проехать какую-то ледовую гонку.

Мне больше хочется попасть в дрифт, чем на ледовые гонки. В дрифте интересны, конечно, профессиональные официальные соревнования. Начать, возможно, стоит с каких-то региональных серий, а там уже RDS Europe, RDS GP. Мне это интересно, но с прицелом на будущее — точно не через два-три года. Но если возможность поучаствовать в дрифте будет, я за неё точно ухвачусь», — заявил Смоляр в интервью корреспонденту «Чемпионата» Максиму Вершинину.